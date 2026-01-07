Описали, как писали

Кто в реальности был жертвой Моби Дика, а кто — его охотников, какая психбольница вдохновила Кена Кизи работать «Над кукушкиным гнездом», о чем Джоан Роулинг пишет в соцсетях, что широко известно про Джона Толкина только в узких кругах и, наконец, о чьей военной некомпетентности написал Норман Диксон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Neil Hall / Reuters Фото: Neil Hall / Reuters

Моби Дик. Приквел Подлинная история кита и китобоев из книги Германа Мелвилла 205 лет назад, 20 ноября 1820 года, произошло одно из самых известных любителям литературы кораблекрушений. Китобойное судно «Эссекс» было потоплено тем, на кого охотилось,— кашалотом. Так была запущена цепочка трагических событий, в результате которых из 20 членов экипажа выжили только восемь, причем только потому, что ели друг друга. Эта история легла в основу романа Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит». «20 января в лодке, которой ранее командовал Джой, скончался один из чернокожих матросов — Лоусон Томас. Выбрасывать его тело за борт в условиях отсутствия еды и питья сочли непозволительной роскошью. Он стал первым, кого после смерти съели бывшие товарищи по команде. В последующие несколько дней в лодках Джоя и Полларда умерли еще несколько чернокожих. Их постигла та же участь, что и Томаса...» Подробнее — в материале “Ъ”.

В кукушкином гнезде Где и как Кен Кизи писал свой знаменитый роман Полвека назад, 19 ноября 1975 года, на экраны вышел фильм Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки». Картина двадцатикратно окупилась в прокате и получила пять «Оскаров», шесть премий BAFTA и шесть «Золотых глобусов». При этом Кен Кизи, автор романа, на основе которого был снят фильм, придерживался резко отрицательного мнения о ленте. Может быть, потому, что сама история создания книги была очень похожа на кино. «О работе в психиатрическом отделении Кизи в интервью Терри Гроссу рассказывал так: ''После того как я прошел через все эти эксперименты с наркотиками, я оказался в крошечной комнате в больнице, откуда глядел через маленькое окошко на людей, которые были обычными психами — они не были студентами, на которых ставят эксперименты,— я смотрел на них своими безумными глазами. Я увидел, что у этих людей что-то есть, и в этом правда, которую не замечают''...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Гарри Поттер и трансгендеры Как Джоан Роулинг преуспела в новом литературном жанре 31 июля исполняется 60 лет Джоан Мюррей, более известной как создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг и автор детективов Роберт Гэлбрейт. В последнее время Роулинг успешно работает в новом жанре — публицистическом. Своими твитами в соцсети Х на тему трансгендеров и транс-активизма (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ) Роулинг оттолкнула от себя часть любителей поттерианы, но приобрела новых поклонников. «В мае 2020-го Роулинг лайкнула твит, автор которого написал про психотерапевта и фотографа по имени Алекса Драммонд: ''взрослый мужчина, который утверждает, что он — лесбиянка (да, он сохранил свои бубенчики и не принимает гормоны)''. Со временем Джоан Роулинг перестала ограничиваться лайками...» Подробнее — в материале “Ъ”.

Властелин фэнтезийного мира Интересные факты из жизни Джона Толкина Ровно 70 лет назад вышло «Возвращение короля» — третий и последний том романа «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Он, безусловно, останется в истории как создатель фэнтезийного мира Средиземья. Но его жизнь была наполнена событиями и фактами, которые не менее впечатляющи, чем эпичная борьба гномов, эльфов и людей с Темным властелином Сауроном. «''У меня очень простое чувство юмора, которое даже мои благодарные критики находят утомительным'',— писал великий фантаст, который не переставал подшучивать над окружающими до самой смерти. Протянуть продавцу вместе с мелочью свои вставные зубы — один из любимых розыгрышей старика Толкина...» Подробнее — в материале “Ъ”.