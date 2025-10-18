Властелин фэнтезийного мира

Ровно 70 лет назад вышло «Возвращение короля» — третий и последний том романа «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Он, безусловно, останется в истории как создатель фэнтезийного мира Средиземья. Но его жизнь была наполнена событиями и фактами, которые не менее впечатляющи, чем эпичная борьба гномов, эльфов и людей с Темным властелином Сауроном.

Слишком великий роман

20 октября 1955 года в Лондоне был опубликован третий том романа «Властелин колец» — завершение великой фэнтезийной истории Джона Толкина о Средиземье. Последний том получил название «Возвращение короля», что совсем не нравилось самому писателю. Он считал, что оно раскрывает читателю всю суть истории, рассказанной в третьем томе. Впрочем, это не единственный момент в процессе публикации романа, когда все пошло не по замыслу самого Толкина.

Джон Толкин задумывал «Властелина колец» как небольшое дополнение к «Хоббиту, или Туда и обратно». Но что-то пошло не так, и литературный аппендикс к детской повести превратился в эпический роман, который Толкин писал 12 лет.

Когда «Властелин колец» был закончен, возникли проблемы с его публикацией. Писатель задумывал произведение как единый роман и хотел опубликовать книгу целиком, причем вместе с «Сильмариллионом» — сборником мифов и легенд о Средиземье, которые он начал писать еще задолго до работы над «Властелином колец». Это была бы книга на 611 тыс. слов. Но обстоятельства были против: только недавно закончилась Вторая мировая война, экономика Британии была в плачевном состоянии. Публикация фэнтезийного романа такого объема с сомнительными перспективами на успех — слишком большой риск. Пойти на него издательство Allen & Unwin не решилось.

В 1950 году Толкин предложил свою книгу издательству Collins, но там лишь предложили писателю значительно урезать роман.

Оригинальное издание «Возвращения короля» — третьего и последнего тома романа «Властелин колец», вышедшего 20 октября 1955 года в Лондоне Фото: D&D Galleries

Вопрос с публикацией был решен лишь в 1952 году. Allen & Unwin согласилось выпустить роман, но разбив его на три книги и без «Сильмариллиона». Толкин не стал сопротивляться. 29 июля 1954 года вышло «Братство Кольца». Это был ошеломительный успех. 11 ноября того же года читатели увидели продолжение трилогии — «Две крепости», а осенью 1955-го, как уже отмечалось выше, вышло «Возвращение короля». Сам же Толкин тут же стал королем жанра.

Лингвист и полиглот

Едва Джону Толкину исполнилось четыре года, как умер его отец. А когда мальчику было 12, от диабета, который в начале XX века был неизлечимой болезнью, скончалась и его мать. Тем не менее именно Мейбл Толкин привила сыну любовь к изучению языков.

Джон Толкин поступил на воинскую службу в 1915 году и был отправлен на фронт во Францию. Там он принял участие в битве на Сомме, где потерял двух близких друзей детства. В октябре 1916-го заболел окопной лихорадкой, после чего так и не вернулся в строй

Фото: Tolkien Estate

Фото: Tolkien Estate

Сам Джон с раннего детства демонстрировал задатки филолога.

Мать обучила его основам латинского языка еще до того, как мальчик пошел в школу. А уже в школьном возрасте Джон начал придумывать собственные языки.

Все началось с шутки: двоюродные сестры Толкина Мэри и Марджори Инкладон как-то придумали язык, который они назвали анималистическим — он был основан преимущественно на названиях животных. Толкину сама затея показалась забавной, и позднее он вместе с Мэри придумал более сложный язык, который они назвали Nevbosh — «новая бессмыслица». Толкин не относился к этому серьезно и никогда не считал эти языковые упражнения лингвистикой.

В школе Толкин брался за изучение всех возможных языков — латыни, французского, немецкого, греческого и даже англосаксонского, готского и древнеисландского. Все это и привело к созданию Толкином первого собственного языка — «наффарина». А дальше — изобретение языков для героев своей вселенной Средиземья: как минимум 15 для эльфов, более десятка для людей, кхуздул для гномов, энтийский для энтов и множество других. Все это для того, чтобы сделать свою вымышленную вселенную максимально правдоподобной.

Сам Толкин свободно говорил или знал на продвинутом уровне более десяти языков, включая древние и средневековые, а также работал еще с шестью языками, в том числе имел базовые знания русского.

Толкин познакомился со своей будущей женой Эдит Бретт, еще когда ему было 16 лет, но по настоянию своего опекуна прекратил общение с ней до тех пор, пока ему не исполнится 21 год. Пять лет спустя он написал ей письмо и предложил выйти за него замуж. Эдит не только разорвала помолвку с другим мужчиной, но и приняла ради Джона католичество

Фото: Tolkien Estate

Фото: Tolkien Estate

Сказочная любовь

После смерти матери опекуном Джона стал священник Френсис Морган, который не только занимался образованием юноши, но и во многом сформировал Толкина как личность. Именно он едва не лишил Джона любви всей его жизни.

В 1908 году Толкин познакомился с Эдит Мэри Бретт, которая жила по соседству. Девушка на три года старше Джона была протестанткой в отличие от Толкина-католика, но такой же сиротой, как и он. Джон влюбился в Эдит, но отец Морган запретил юноше встречаться с кем-либо, пока он не станет совершеннолетним и не получит образование, то есть не ранее как ему стукнет 21 год. Им не разрешалось не только видеться, но даже переписываться.

Толкин беспрекословно подчинился. Почти пять лет он ждал момента, когда снова сможет заговорить с девушкой, в которую был влюблен. В свой 21-й день рождения Джон написал письмо Эдит, где признался ей в любви и сделал предложение. Та, будучи уверенной, что Толкин давно забыл ее, уже успела обвенчаться с другим. Но, получив письмо, разорвала помолвку, вернула обручальное кольцо жениху и согласилась выйти замуж за мальчишку, что когда-то жил с ней по соседству.

Эдит стала для Джона не только женой, но и музой, послужив прототипом Лутиэн Тинувиэль — персонажа книг «Сильмариллион» и «Берен и Лутиэн»: «Я никогда не называл Эдит Лутиэн, но она была первоисточником истории начала главной части "Сильмариллиона". Я впервые осознал это на небольшой лесной полянке, заполненной болиголовом, возле Руса в Йоркшире, где я недолго находился на аванпосте Гарнизона Хамбер в 1917 году, и она могла немного пожить со мной,— вспоминал уже после смерти жены Толкин.— В те дни ее волосы были цвета воронова крыла, кожа светлой, глаза яснее, чем когда-либо, и она могла петь и танцевать. Но история пошла по другому пути».

Эдит умерла 29 ноября 1971 года. Толкин — через 21 месяц. На надгробье их могилы высечено: «Эдит Мэри Толкин / Лутиэн (1889–1971), Джон Рональд Руэл Толкин / Берен (1892–1973).

Надгробная плита Джона и Эдит Толкинов

Фото: Twooars / Wikimedia

Фото: Twooars / Wikimedia

Смех сквозь слезы

Судьба Толкина оказалась непростой. Он рано лишился обоих родителей, а его молодость жестоко разделила на «до» и «после» Первая мировая война. Джон отправился на фронт в 1915 году сразу после окончания Оксфорда, поступил на службу стрелком и прошел битву на Сомме. А вот двое его близких друзей, с которыми он еще во время учебы в школе короля Эдуарда в Бирмингеме создал тайный кружок «Чайный клуб и барровианское общество», ту кровавую битву с германскими войсками не пережили.

Несмотря на все эти потери близких людей, Толкин всегда оставался жизнерадостным человеком с мальчишеским чувством юмора.

Уже будучи преподавателем в Оксфорде, он не раз наряжался англосаксонским воином и бегал за студентами и коллегами с игрушечным топором.

Он также устраивал розыгрыши во время чтения лекций: например, время от времени доставал из кармана четырехдюймовый зеленый ботинок в качестве «доказательства того, что лепреконы существуют». Или запросто мог прийти на светский вечер в костюме белого медведя.

«У меня очень простое чувство юмора, которое даже мои благодарные критики находят утомительным»,— писал великий фантаст, который не переставал подшучивать над окружающими до самой смерти. Протянуть продавцу вместе с мелочью свои вставные зубы — один из любимых розыгрышей старика Толкина.

Кирилл Сарханянц