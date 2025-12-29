В Адыгее в 2026 году благоустроят 23 территории за 486 млн рублей

В Республике Адыгея в 2026 году планируется благоустроить 23 общественные и дворовые территории с общим объемом финансирования 486 млн руб. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

В перечень на следующий год вошли 3 дворовые и 20 общественных территорий. Речь идет о пространствах, отобранных по итогам рейтингового голосования жителей, а также об инициативах — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Основную часть финансирования обеспечит федеральный бюджет — 433,53 млн руб. Еще 4,38 млн руб. направит республиканский бюджет, 48,65 млн руб. — бюджеты муниципальных образований.

Работы распределят между семью муниципалитетами. В Майкопе благоустроят четыре общественные территории, в Адыгейске — одну дворовую, в Гиагинском и Майкопском районах — по две общественные территории.

В Красногвардейском и Теучежском районах обновят по одной общественной территории. В Шовгеновском районе запланировано благоустройство одной дворовой территории, в Кошехабльском — одной общественной и одной дворовой, в Тахтамукайском районе — трех общественных пространств.

Среди объектов — победителей рейтингового голосования значатся территория у Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы, детская площадка возле дома культуры в ауле Новобжегокай и детско-спортивная площадка по улице Космической, 372 в поселке Яблоновский.

Отдельный блок программы составляют три проекта — победителя Всероссийского конкурса, на реализацию которых направят около 335 млн руб. Это третий этап благоустройства лесопарковой зоны Мэздах, обновление площади Дружбы по улице Седина, 42 в поселке Энем и благоустройство парка Дружбы в поселке Яблоновский.

В минстрое Адыгеи отметили, что реализация программы позволит улучшить внешний облик населенных пунктов и создать современные общественные пространства, ориентированные на запросы жителей и повышение качества жизни в регионе.

Нурий Бзасежев