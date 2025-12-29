МЧС предупреждает о штормовом ветре в Крыму 29 декабря

Главное управление МЧС по Крыму предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе 29 декабря. Спасательное ведомство прогнозирует усиление ветра до 30 м/с и образование гололеда.

Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что днем 28 декабря и до конца суток ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения и гололедица. 29 декабря северо-западный ветер усилится до 25–30 м/с, в горных районах порывы достигнут 35 м/с.

«При такой погоде есть высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, падения рекламных щитов, деревьев и обрывы линий электропередачи»,— отмечают в МЧС.

На 26–28 декабря в Республике Крым уже действовало штормовое предупреждение из-за снега, метели, ветра и обильных осадков.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что днем 28 декабря было зафиксировано нарушение расписания поездов, связывающих Крым с материковой частью России. Шесть поездов «Таврия», следующих в регион и из него, задерживались. Причины не уточнялись.

Анна Гречко