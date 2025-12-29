Из-за непогоды без электроснабжения остались почти 17 тысяч жителей Крыма

В Республике Крым из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 16,8 тыс. человек. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ГУП РК «Крымэнерго» введен режим повышенной готовности. Сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, подготовлены техника и необходимые материалы.

Сейчас восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах. Обесточены 241 трансформаторная подстанция и 7977 точек поставки, без света остаются 16 891 человек.

Ранее в Крыму объявляли штормовое предупреждение на 29 декабря. По данным МЧС, в регионе прогнозировали снег, метель, сильная гололедица и усиление ветра с порывами до 30 м/с.

Анна Гречко