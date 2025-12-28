В Крым и из него задерживаются шесть поездов

Шесть поездов «Таврия», следующих в Крым и из него, задерживаются. Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

По данным на 10:00 мск, в направлении Республики Крым опаздывают два поезда из Москвы, они следуют в Симферополь. Максимальное время задержки — 3 часа.

Из Симферополя и Севастополя опаздывают четыре поезда в Москву и Санкт-Петербург. Минимальное время задержки — 2 часа, максимальное — 3,5 часа.

Время простоя может измениться. Специалисты используют все возможности по сокращению времени опоздания.

Алина Зорина