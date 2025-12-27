Экс-вице-губернатор Олег Чемезов может выйти из СИЗО до конца 2025 года

Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов может выйти из СИЗО №7 в Челябинской области в понедельник, 29 декабря, из-за ухудшающегося состояния здоровья, рассказал «Ъ-Урал» источник, близкий к ходу следствия. По словам собеседника, меру пресечения планируется изменить на домашний арест.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Чемезов

Ранее, в начале декабря, защита экс-чиновника направила ходатайство в администрацию СИЗО о его медицинском освидетельствовании из-за ухудшения состояния здоровья. Как тогда рассказала «Ъ-Урал» адвокат Мария Кирилова, заболевание бывшего вице-губернатора обострились из-за плохого питания и нехватки лекарств. Позже врачебная комиссия выявила у Олега Чемезова признаки рецидива серьезного заболевания. Адвокат подчеркнула, что экс-чиновнику требуется специальное лечение, которое невозможно реализовать в условиях изолятора.

Олега Чемезова арестовали 30 сентября по делу о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) в АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (дочернее предприятие «Облкоммунэнерго»). По данным следствия, экс-чиновник, бизнесмен Алексей Бобров, председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных и экс-глава ОТСК Антон Боликов совершали хищения из областного бюджета при реализации концессионных соглашений. Никто из них вину не признает.

Ирина Чемезова, бывшая супруга обвиняемого, находится под арестом по аналогичному обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга приступит к рассмотрению ее дела 29 декабря.

Артем Путилов, Василий Алексеев