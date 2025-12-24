Судебный процесс по уголовному делу Ирины Чемезовой начнется 29 декабря

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга 29 декабря приступит к рассмотрению уголовного дела Ирины Чемезовой, экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, следует из картотеки суда. Дело будет рассматривать судья Анастасия Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ирине Чемезовой предъявлено обвинение в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Следствие связывает дело с получением компанией «Новый мир», принадлежащей Ирине Чемезовой, грантов от департамента туризма Свердловской области на развитие пляжа Tava, расположенного на озере Таватуй.

Ирина Чемезова связывала проблемы с грантом с Эльмирой Тукановой — директором регионального дептуризма (покинула пост летом этого года).

Компания «Новый мир» пыталась оспорить акт проверки департамента туризма, однако суд отказал в рассмотрении иска, указав на отсутствие нарушения прав организации. Защита госпожи Чемезовой считает, что данное дело носит хозяйственный характер и не должно рассматриваться в уголовном порядке. Напомним, Ирина Чемезова выступала третьим лицом по делу об изъятии активов Артема Бикова и Алексея Боброва.

Экс-вице-губернатор Олег Чемезов, супруг обвиняемой, находится под арестом по аналогичному обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Артем Путилов, Мария Игнатова