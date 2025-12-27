Главные новости к утру 27 декабря

Дональд Трамп сказал, что 28 декабря на переговорах с Владимиром Зеленским «есть неплохие шансы» договориться о мире.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Нового года.

Банковские карты более 800 тыс. физлиц были задействованы в незаконных финансовых операциях в 2025 году, сообщил Росфинмониторинг.

Король Великобритании Карл III и принц Уильям в 2026 году могут отправиться в США, чтобы «очаровать» Дональда Трампа, узнала The Times.