Трамп: есть неплохие шансы договориться о мире на Украине в воскресенье

Президент США Дональд Трамп считает, что «есть неплохие шансы» договориться об урегулировании российско-украинского конфликта 28 декабря. В этот день к господину Трампу во Флориду прилетит президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, что они хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия тоже хочет это сделать. Но каждый раз, когда одна сторона хочет это сделать, другая — нет», — сказал президент США в разговоре с New York Post.

Ранее в интервью Politico Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время он поговорит с президентами России и Украины. Комментируя мирный план, он сказал, что у Владимира Зеленского «ничего не будет, пока я это не одобрю».