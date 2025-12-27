Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Нового года. В нем он заявил, что власти КНДР и корейский народ всегда будут оставаться с Россией.

«В уходящем 2025 году корейско-российские отношения еще больше укрепились как самые искренние союзнические отношения, делящие кровь, горе и радость в одном окопе»,— написано в телеграмме, которую распространило ЦТАК.

Ким Чен Ын пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов в защите интересов России. Кроме того, он пожелал, чтобы на пути российского народа всегда были только счастье и процветание.

В апреле 2025 года Генштаб России подтвердил, что северокорейские военнослужащие участвовали в боях на территории Курской области. В декабре губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в КНДР вернулись военнослужащие, которые занимались разминированием российских приграничных районов.