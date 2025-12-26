Трамп анонсировал новый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время он проведет разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он также анонсировал новый разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Думаю, с ним (Владимиром Зеленским,— "Ъ") все пройдет хорошо. Думаю, и с Путиным тоже все пройдет хорошо»,— сказал Дональд Трамп в интервью Politico. Он уточнил, что планирует поговорить с президентом России «скоро и столько, сколько захочу».

Как пишет Politico, встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти во Флориде в воскресенье. На переговорах он представит новую версию мирного плана из 20 пунктов, который включает в себя создание демилитаризованной зоны.

МИД России 25 декабря заявлял, что в переговорах с США об урегулировании российско-украинского конфликта наблюдается медленный, но верный прогресс.