Times: Карл III и принц Уильям отправятся в США для очарования Трампа

Король Великобритании Карл III и принц Уильям в 2026 году посетят США в рамках «кампании по очарованию» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пишет The Times со ссылкой на источники.

Визиты монарха и его наследника будут приурочены к 250-летию независимости США. Британские чиновники надеются, что поездки короля и принца позволят сохранить «особые отношения» двух стран и активизировать подписание торгового соглашения между Лондоном и Вашингтоном. Власти Великобритании считают, что сделку нужно подписать в начале 2026 года, прежде чем в США начнется предвыборная кампания.

По словам собеседников The Times, Карл III может прилететь в США в апреле. Правительство Великобритании будет представлять глава МИД Иветт Купер. Принц Уильям, как ожидается, посетит Соединенные Штаты во время чемпионата мира по футболу, который будет проходить в стране с 11 июня по 19 июля. Визит может быть спланирован так, чтобы он находился в стране 4 июля — в День независимости США.

В последний раз члены британской королевской семьи посещали США с официальным визитом в 2007 году. Тогда королева Елизавета II прилетела в страну по приглашению экс-президента Джорджа Буша-младшего.