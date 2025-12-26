Thai PBS: Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии с 27 декабря

Власти Таиланда и Камбоджи согласовали условия временного прекращения огня, которое вступит в силу завтра. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Близкий к правительству Таиланда источник сообщил каналу, что первоначальное перемирие продлится 72 часа. Последующее соглашение о продлении режима должно быть одобрено тайским Советом национальной безопасности.

Столкновения между Таиландом и Камбоджей возобновились 8 декабря. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что стороны договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, подписанного в октябре. 24 декабря стороны начали переговоры о возобновлении режима прекращения огня.