Таиланд нанес авиаудары вдоль границы с Камбоджей

Таиланд нанес авиаудары по спорным районам вдоль границы с Камбоджей, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Вооруженных сил Таиланда генерал-майора Винтая Сувари. Ранее стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня.

По данным AFP, во время новых пограничных столкновений погиб тайский солдат, четверо ранены. Камбоджийские войска открыли огонь по тайским силам рано утром в понедельник в провинции Убонратчатхани. Пресс-секретарь Минобороны Камбоджи Мали Сочита заявила, что это тайские вооруженные силы начали атаку на камбоджийские войска в приграничных провинциях Преа Вихеар и Оддар Меанчи. При этом она настаивала, что Камбоджа не приняла ответных мер и следила за развитием ситуации.

Бывший премьер-министр Камбоджи Хун Сен, сохраняющий большое влияние в стране, призвал вооруженные силы страны проявлять сдержанность. Действия Таиланда он назвал вооруженной агрессией и провокацией. «Красная линия для принятия ответных мер уже установлена. Я призываю командиров всех уровней соответствующим образом обучать всех офицеров и солдат»,— сказал экс-премьер.

По информации Второго военного округа сухопутных сил Таиланда, из приграничных районов эвакуировано около 70% местных жителей. 35,6 тыс. из них находятся во временных убежищах.

Эрнест Филипповский