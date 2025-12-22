Таиланд и Камбоджа 24 декабря обсудят прекращение огня

Представители министерств обороны Таиланда и Камбоджи обсудят возможность возобновления режима прекращения огня. Их встреча состоится 24 декабря, сообщил глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

Решение было принято сегодня на прошедшей в Куала-Лумпуре встрече министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии. Таиланд предложил провести встречу на пограничной линии в тайской провинции Чантабури.

Господин Сихасак заявил, что Таиланд хочет «настоящего прекращения огня» с твердыми обязательствами со стороны Камбоджи и подробным планом реализации. В частности, уточнил он, необходимо провести разминирование.

«Прекращение огня нельзя просто объявить, для этого необходимы обсуждения»,— добавил министр (цитата по Reuters).

Столкновения на границе двух стран продолжаются уже третью неделю: они возобновились 8 декабря. 12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа договорились остановить боевые действия и вернуться к соблюдению мирного соглашения, однако стороны продолжили обмениваться ударами. 13 декабря Камбоджа остановила работу всех пунктов пропуска через границу с Таиландом.

