Трамп: Таиланд и Камбоджа согласились на прекращение огня

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи Анутином Чарнвиракулом и Хуном Манетом. Лидеры двух стран согласились на прекращение огня с вечера 12 декабря, заявил американский президент. По его словам, стороны готовы вернуться к соблюдению мирного соглашения, заключенного в октябре.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Для меня честь работать с Анутином и Хуном над разрешением того, что могло превратиться в крупную войну между двумя замечательными и процветающими странами»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Президент США поблагодарил премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима за содействие в урегулировании конфликта.

Конфликт Таиланда и Камбоджи возобновился 8 декабря, когда тайская армия нанесла авиаудары вдоль спорной границы. Королевская армия Таиланда обвинила камбоджийские войска в нападении на ее личный состав в провинции Сисакет 7 декабря. Камбоджийские войска открыли ответный огонь из стрелкового оружия и ракетных установок. Минобороны Камбоджи в свою очередь заявило, что именно тайские силы первыми начали атаку на камбоджийские войска.

