Сочи вошел в топ-3 направлений командировок FMCG-компаний в России

Сочи вошел в тройку российских городов, наиболее востребованных для деловых поездок сотрудников FMCG-компаний. Такие данные представлены в исследовании компании «Аэроклуб», которая проанализировала командировочную активность отрасли в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным экспертов, командировки в сегменте FMCG с начала года выросли на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российские направления по-прежнему доминируют в структуре деловых поездок — на них приходится 96% всех перемещений сотрудников.

Маршруты внутри страны формируются в крупнейших потребительских центрах и точках региональных продаж. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Сочи занял одно из ключевых мест в географии командировок, остановившись в топ-3 наиболее востребованных направлений для встреч с партнерами, сетями и региональными командами. Также в числе популярных городов названы Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань и Пермь.

Согласно исследованию, устойчивый поток командировок связан с активным развитием региональных сетей FMCG-компаний, расширением цепочек поставок и необходимостью персонального присутствия сотрудников в ключевых точках продаж.

Мария Удовик