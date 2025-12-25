Главные новости за 25 декабря. Ростов-на-Дону и область.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новый областной закон, направленный на поддержку многодетных семей в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального госстройнадзора.

За 11 месяцев 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 3%. Два региона Южного федерального округа вошли в топ-3 по числу работающих ИП на душу населения — Краснодарский край и Ростовская область. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

При тушении пожара на промышленном предприятии в Новошахтинске пострадал один сотрудник МЧС. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Министерство культуры Российской Федерации направит более 700 млн руб. на реставрацию семи объектов государственного музея-заповедника М.А. Шолохова в преддверии празднования 130-летия писателя.

В Ростовской области поголовье крупного рогатого скота на начало декабря 2025 года составило более 500 тыс. голов, сократившись на 19% от уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» разгромил майкопскую команду «АГУ-Адыиф» со счетом 34:20 в домашнем матче чемпионата России. Ростовчанки продолжают безупречное выступление в нынешнем сезоне. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.