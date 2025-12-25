Ростовская область вошла в число лидеров по числу ИП

За 11 месяцев 2025 года количество индивидуальных предпринимателей в России увеличилось на 3%. Два региона Южного федерального округа вошли в топ-3 по числу работающих ИП на душу населения — Краснодарский край и Ростовская область. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

По данным аналитиков, около двух третей (63%) всех предпринимателей составляют россияне в возрасте 35-54 лет. В 2025 году почти на 2% больше стало бизнесменов старше 45 лет. Доля женщин среди ИП достигла 43% — это на 3% больше, чем в начале года.

Наиболее популярной сферой деятельности остается торговля, которую выбирают 40% предпринимателей. В рознице занято в восемь раз больше бизнесменов, чем в оптовой торговле.

«Самыми предприимчивыми стали жители Краснодарского края, на второй позиции бизнес Московской области, ИП Ростовской области на третьем месте»,— пояснил Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка, его слова приводятся в сообщении.

По словам господина Песенникова, высокие показатели юга России связаны с пятью основными факторами: высокой инвестиционной привлекательностью для развития собственного дела, быстро растущим трендом на ведение семейного бизнеса, комплексными мерами поддержки в приоритетных для ВРП южных субъектов отраслях, благоприятными климатическими особенностями и более молодой и платежеспособной структурой населения.

Валентина Любашенко