ГК «Ростов-Дон» завершил 2025 год без единого поражения

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» разгромил майкопскую команду «АГУ-Адыиф» со счетом 34:20 в домашнем матче чемпионата России. Ростовчанки продолжают безупречное выступление в нынешнем сезоне. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон" Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон"

Команда не потерпела ни одного поражения и лидирует в турнирной таблице. После победы гандболистки отправятся на новогодние каникулы, однако отдых будет непродолжительным.

Уже в начале января спортсменки возобновят тренировки и начнут подготовку к предстоящим матчам Суперлиги, сообщается на официальном сайте ГК «Ростов-Дон».

Следующий поединок в рамках чемпионата России «Ростов-Дон» проведет в гостях против тольяттинской «Лады». Встреча назначена на 17 января.

Валентина Любашенко