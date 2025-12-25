В станице Вешенской отреставрируют музей Шолохова за 700 млн рублей

Министерство культуры Российской Федерации направит более 700 млн руб. на реставрацию семи объектов государственного музея-заповедника М.А. Шолохова в преддверии празднования 130-летия писателя. Об этом сообщила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева на пресс-конференции в «ТАСС Юг».

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Семь проектно-сметных документаций уже подготовлено. Будут проводиться реставрационные работы на семи объектах по их полному обновлению»,—отметила госпожа Дмитриева.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в рамках празднования 120-летию со дня рождения М.А. Шолохова в 2025 году на Дону запланировано более 300 мероприятий.

Наталья Белоштейн