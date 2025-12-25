В Ростовской области поголовье скота уменьшилось на 19%

В Ростовской области поголовье крупного рогатого скота на начало декабря 2025 года составило более 500 тыс. голов, сократившись на 19% от уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Данные включают всех сельскохозяйственных производителей региона: организации, хозяйства населения и фермерские хозяйства. Численность коров достигла 243,1 тыс. голов, сократившись на 17%. Поголовье свиней к началу декабря 2025 года составило 299,2 тыс. голов, уменьшившись на 6%.

Наибольшее сокращение зафиксировано в овцеводстве и козоводстве. Численность овец и коз составила 569,4 тыс. голов, сократившись на 33% к уровню 1 декабря 2024 года.

Константин Соловьев