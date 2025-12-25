Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область выделит почти 1,8 млрд рублей на земельные сертификаты

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил новый областной закон, направленный на поддержку многодетных семей в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба регионального госстройнадзора.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По информации ведомства, с 1 января 2026 года размер земельного сертификата составит 912,2 тыс. руб. Эта сумма соответствует федеральному материнскому капиталу, который выплачивается при рождении третьего ребенка.

На реализацию программы в 2026-2028 годах в проекте областного бюджета предусмотрено 1,8 млрд руб. Благодаря этому финансированию земельные сертификаты получат около 2 тыс. семей. В первый год действия программы — в 2026 году — сертификаты будут выданы 685 семьям.

Валентина Любашенко

