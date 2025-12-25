Вслед за дядей пришла тетя

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга по делу редактора Ura.ru Дениса Аллаярова в качестве свидетеля выступила Юлия Карпова, супруга экс-силовика и дяди журналиста Андрея Карпова, передает корреспондент «Ъ-Урал». Напомним, Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки Андрею Карпову за предоставление оперативных сводок.

Во время процесса Юлия Карпова сообщила, что от Дениса Аллаярова ей поступило три перевода денежных средств — два по 25 тыс. руб. и один в размере 20 тыс. руб. Она, в свою очередь, переводила эти деньги своему мужу Андрею Карпову, который работал начальником уголовного розыска отдела полиции Екатеринбурга.

Свидетель сообщила, что о ходе разбирательства она знает только из средств массовой информации. Характеризуя Дениса Аллаярова, она назвала его эрудированным, умным. Отметила, что может он помочь ближнему, но в общении иногда «бывает занудой».

Во время судебного заседания сторона защиты спросила у Юлии Карповой: «Вам известно, кто такой Евгений Кошек? (журналист интернет-портала Е1. — «Ъ-Урал»)». На что Юлия Карпова ответила, что не отвечает на вопросы, не связанные с уголовным делом. На это защита заявила, что Андрей Карпов мог оговорить своего родственника. После этого адвокаты стали расспрашивать, помнит ли она, как Евгений Кошек переводил ей 7 тыс. руб. и какую роль журналист играл в уголовном деле. Судья отклонила каждый из вопросов, как «не имеющих отношения к данному уголовному делу».

Юлия Карпова также давала показания, что Денис Аллаяров переводил деньги и на карту мамы Андрея Карпова — своей бабушке.



Второй свидетель — мама Андрея Карпова — не смогла присутствовать на заседании, поэтому прокурор ходатайствовал об оглашении вслух ее прежних показаний. Сторона защиты и сам Денис Аллаяров выступили резко против. По его словам, в ее показаниях имеет место шантаж — якобы Андрей Карпов сказал своей маме, что если она не даст нужные показания, то он отправился в колонию, а позже уедет на специальную военную операцию. Кроме этого, по словам журналиста, бабушка в протоколах изъяснялась исключительно формалистскими словами. «Человек с тремя классами образования не знает, что такое оперативные сводки УМВД»,— заявил Денис Аллаяров.

Напомним, журналисту предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). Согласно фактуре уголовного дела, журналист с апреля 2024 года до апреля 2025 года передал 120 тыс. руб. взяткой своему дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову, за получение оперативных сводок из базы МВД для написания эксклюзивных новостей.

Вину Денис Аллаяров не признает. «Карпову никаких денег за совершение незаконных действий я не передавал»,— сказал он на одном из заседаний.

В конце ноября Андрея Карпова признали виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Ему назначили четыре года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

Еще до начала судебного производства Андрей Карпов признал вину в полном объеме, дал изобличающие показания на племянника, и его дело рассматривалось в особом порядке. Именно эти условия учитывались при вынесении приговора. Позже прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Однако в конце декабря прокуратура отозвала апелляционную жалобу.

В середине декабря стало известно, что новые владельцы Ura.ru — медиахолдинг «Ридовка», перестанут оплачивать услуги адвокатов арестованного редактора Дениса Аллаярова. Причиной этому стало окончание трудового договора с Денисом Аллаяровым 27 ноября, в тот день, когда агентство Ura.ru стало частью холдинга «Ридовка».

На вопрос одного из журналистов о том, как он к этому относится, Денис Аллаяров ответил: «У меня есть сейчас заботы поважнее».

Артем Путилов