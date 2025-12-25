Адвокат Долиной заявила о просьбе певицы остаться в квартире до конца праздников

Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова назвала клеветой информацию о том, что певица просила у покупательницы разрешить еще несколько месяцев пожить в проданной квартире в Хамовниках. Об этом ранее заявила адвокат покупательницы Полины Лурье. Представитель артистки утверждает, что госпожа Долина хотела выселиться до конца новогодних праздников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Первый раз об этом слышу... Вчера действительно направили проект мирового соглашения той стороне, в котором предложили выселиться до 10 января 2026 года»,— рассказала РБК адвокат. Она добавила, что ответа на предложение получено не было.

Лариса Долина продала квартиру в 2024 году, сделка обошлась в 112 млн руб. Однако после певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым она отдала полученные деньги. В марте 2025-го Хамовнический суд восстановил за певицей право собственности на жилье. 16 декабря Верховный суд отменил это решение. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении певицы из квартиры.

О судебном разбирательстве — в материале «Ъ» «Развернутый ответ на квартирный вопрос».