Адвокат Долиной заявила о просьбе певицы остаться в квартире до конца праздников
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова назвала клеветой информацию о том, что певица просила у покупательницы разрешить еще несколько месяцев пожить в проданной квартире в Хамовниках. Об этом ранее заявила адвокат покупательницы Полины Лурье. Представитель артистки утверждает, что госпожа Долина хотела выселиться до конца новогодних праздников.
Адвокат Ларисы Долиной Мария Пухова
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Первый раз об этом слышу... Вчера действительно направили проект мирового соглашения той стороне, в котором предложили выселиться до 10 января 2026 года»,— рассказала РБК адвокат. Она добавила, что ответа на предложение получено не было.
Лариса Долина продала квартиру в 2024 году, сделка обошлась в 112 млн руб. Однако после певица заявила, что стала жертвой мошенников, которым она отдала полученные деньги. В марте 2025-го Хамовнический суд восстановил за певицей право собственности на жилье. 16 декабря Верховный суд отменил это решение. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении певицы из квартиры.
