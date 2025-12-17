Суд рассмотрит вопрос о выселении Долиной из проданной Лурье квартиры 25 декабря

Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры, проданной Полине Лурье, 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Лариса Долина продала Полине Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн руб. в 2024 году. Вскоре после заключения сделки артистка заявила, что стала жертвой мошенников, которым она отправила полученные деньги.

В марте Хамовнический суд Москвы восстановил за Ларисой Долиной право собственности на жилье, однако 16 декабря Верховный суд России отменил это решение и направил вопрос о выселении певицы из квартиры в Мосгорсуд.

