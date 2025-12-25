Адвокат: Долина хочет пару месяцев пожить в проданной квартире

Лариса Долина просила разрешить ей пожить несколько месяцев в квартире в Хамовниках, которую она продала Полине Лурье. Об этом рассказала «РИА Новости» адвокат покупательницы Светлана Свириденко. По ее словам, певица объяснила, что не успевает собрать вещи.

Сделка по продаже квартиры в Хамовниках прошла в 2024 году за 112 млн руб. После сделки Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которым она передала полученные деньги. В марте 2025-го Хамовнический суд Москвы восстановил за певицей право собственности на жилье. Госпожа Лурье направила жалобу в Верховный суд. 16 декабря он отменил решение нижестоящей инстанции. Сегодня Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении певицы из квартиры.

