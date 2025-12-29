Заведующий отделом происшествий Максим Варывдин

На фоне конфискаций триллионных активов (см. иск к владельцам аэропорта Домодедово) и посадок целых бригад террористов (см. приговор взорвавшим Крымский мост) особняком стоят уголовные дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), а также руководства Украины, которые Следственный комитет России и надзирающая за ним Генпрокуратура довели до судов.

МУС, рассмотрев представление прокурора Карима Хана, решил привлечь к уголовной ответственности и объявить в розыск за эвакуацию детей из зоны боевых действий в Донбассе президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марию Львову-Белову. Секретариат МУС даже разослал по всем странам, которые в него входят (а это более сотни государств), требования об аресте президента России и уполномоченного, однако данные действия, которые могли привести к крупному международному конфликту, выполнены не были.

В свою очередь, расследование, проведенное российской стороной, установило, что из ДНР и ЛНР было вывезено более 730 тыс. детей, в том числе около 2 тыс. воспитанников детских домов. После стабилизации обстановки большинство из них вернулись. Украину же эти дети никак не интересовали.

МУС, как было установлено в Мосгорсуде, незаконно пытался привлечь к уголовной ответственности президента России хотя бы потому, что он не подпадает под его юрисдикцию. Решения МУС были вынесены в нарушение международно-правового обычая о юрисдикционном иммунитете должностных лиц государств, в том числе об их абсолютном суверенном иммунитете от иностранной уголовной юрисдикции, отметил Мосгорсуд, вынося 12 декабря 2025 свой приговор.

По нему прокурор и восемь судей МУС получили от 3 лет 6 месяцев до 15 лет заключения. Приговор был вынесен заочно, поскольку Интерпол отказался даже разыскивать представителей международной Фемиды.

Не менее важный процесс после Нового года стартует в Верховном суде ДНР, в который 8 декабря Генпрокуратура направила уголовное дело о геноциде жителей Донбасса.

Перед судом заочно предстанут четыре десятка представителей военно-политического руководства Украины, в том числе экс-президенты Александр Турчинов и Петр Порошенко (входит в состав объединения, которое признано экстремистским и запрещено в РФ), премьер Владимир Гройсман, глава МВД Арсен Аваков, директор СБУ Василий Малюк, главнокомандующие вооруженными силами Валерий Залужный и Александр Сырский, а также глава Минобороны Рустем Умеров.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела, намереваясь силовым путем получить контроль над территориями и ресурсами Донбасса, приняли решение «о частичном уничтожении населения Донецкой и Луганской областей путем убийства их жителей, причинения им тяжкого вреда здоровью и создания жизненных условий, рассчитанных на их физическое уничтожение».

Для этого совершались бомбежки и обстрелы из тяжелого вооружения населенных пунктов, в результате которых были убиты 4986 человек, а еще более 18,5 тыс. пострадали. Ущерб, причиненный регионам, превысил 600 млрд руб.

По данным “Ъ”, приговоры по этим делам могут быть в дальнейшем использованы для еще одного крупного процесса, международного трибунала, в связи с событиями на Украине.

