Не меньше пожизненного

Вынесен приговор по делу о теракте на Крымском мосту

Подсудимые Роман Соломко (слева), Александр Былин (второй слева), Артур Терчанян (в центре) и Олег Антипов (второй справа) во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Впервые в российской истории судебный процесс завершился назначением пожизненного заключения всем без исключения подсудимым. 27 ноября в Южном окружном военном суде был оглашен приговор восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном 8 октября 2022 года. В тот день в 6:35 на автомобильной части Крымского моста на ходу взорвалась фура. Мощность бомбы, которую привели в действие дистанционно, составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва обрушилось три пролета, загорелось семь цистерн проходившего рядом поезда. На восстановление сооружения ушло несколько месяцев.

Жертвами теракта стали пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов, который, по данным следствия, не подозревал, что сидит за рулем «бомбы на колесах».

Организатором теракта в ГСУ СКР, расследовавшем преступление, считают главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (дело в отношении него и еще пяти человек выделено в отдельное производство). Те фигуранты, которые предстали перед судом, по версии ГСУ СКР, участвовали в подготовке теракта — минировали трейлер, сопровождали его, готовили документы на груз, подтверждавшие его безопасность, или подготавливали каналы связи группы. Вину подсудимые не признали.

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

