Не меньше пожизненного

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Подсудимые Роман Соломко (слева), Александр Былин (второй слева), Артур Терчанян (в центре) и Олег Антипов (второй справа) во время заседания суда

Впервые в российской истории судебный процесс завершился назначением пожизненного заключения всем без исключения подсудимым. 27 ноября в Южном окружном военном суде был оглашен приговор восьми фигурантам уголовного дела о теракте на Крымском мосту, совершенном 8 октября 2022 года. В тот день в 6:35 на автомобильной части Крымского моста на ходу взорвалась фура. Мощность бомбы, которую привели в действие дистанционно, составила 21 тонну в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва обрушилось три пролета, загорелось семь цистерн проходившего рядом поезда. На восстановление сооружения ушло несколько месяцев.

Жертвами теракта стали пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов, который, по данным следствия, не подозревал, что сидит за рулем «бомбы на колесах».

Организатором теракта в ГСУ СКР, расследовавшем преступление, считают главу Службы безопасности Украины Василия Малюка (дело в отношении него и еще пяти человек выделено в отдельное производство). Те фигуранты, которые предстали перед судом, по версии ГСУ СКР, участвовали в подготовке теракта — минировали трейлер, сопровождали его, готовили документы на груз, подтверждавшие его безопасность, или подготавливали каналы связи группы. Вину подсудимые не признали.