Стабильная консолидация

Заведующий отделом политики Дмитрий Камышев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Выступая 23 декабря с традиционной речью по случаю закрытия осенней сессии Госдумы, ее председатель Вячеслав Володин оценил «уровень консолидации» нижней палаты в 70,2%. Именно такой процент законов, по подсчетам спикера, принимался в 2025 году «при поддержке всех фракций». «Хороший показатель, когда речь идет о поиске решений, которые мы поддерживаем вместе»,— констатировал господин Володин.

Рост депутатской сплоченности в этом году действительно был виден, как говорится, невооруженным глазом. И касалось это не только консолидированного голосования, но и ситуаций, когда какая-то фракция консолидироваться не желала. Раньше в таких случаях несогласные почти всегда голосовали против, теперь же чаще всего они воздерживались или не участвовали в голосовании, что считается куда более мягкой формой «протеста».

Использованный Вячеславом Володиным подход вполне можно применить и к оценке других внутриполитических событий уходящего года. Например, на губернаторских выборах-2025 уровень консолидации (если считать таковым голосование за действующих глав регионов) был в среднем повыше думского: идущие на новый срок руководители и назначенные президентом врио получили от 60% до 88% голосов. На выборах в региональные парламенты этот показатель, наоборот, получился ниже федерального: суммарно «Единая Россия» набрала по партспискам 63% голосов, хотя в одномандатных округах 8 из 11 субъектов РФ ее выдвиженцы добились 100-процентного успеха.

В то же время отношение россиян к президентской власти предсказуемо оказалось куда более единодушным. Судя по замеряемым социологами еженедельным рейтингам, работу Владимира Путина стабильно одобряли от 74% до 79% опрошенных, а уровень доверия к главе государства время от времени зашкаливал за 80%.

Впрочем, в некоторых случаях уровень консолидации правильнее было бы оценивать не количественно, а качественно.

К примеру, при обсуждении в Госдуме законопроекта о реформе МСУ за его корректировку решительно высказались лишь несколько регионов. Но их мнение в итоге было учтено, и первоначальный жесткий вариант был отвергнут в пользу более компромиссного. В этом смысле примечателен и недавний опрос ВЦИОМа, согласно которому 55% россиян назвали самым ожидаемым событием 2026 года окончание СВО при условии достижения ее целей. До среднего «уровня консолидации»-2025 этот показатель пока тоже не дотягивает, но о том, обоснованы ли эти надежды, мы, видимо, узнаем уже после Нового года.

