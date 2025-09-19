Единый день инаугурации

Главы российских регионов, победившие на выборах 12–14 сентября, приступают к исполнению полномочий. В пятницу прошла инаугурация сразу шести губернаторов — Камчатки, Татарстана, Иркутской, Ростовской, Калужской и Брянской областей. С учетом тех, кто заступил на пост еще раньше, не затягивать с формальностями решила почти половина избранных руководителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инаугурация главы Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Инаугурация главы Татарстана Рустама Минниханова

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Первым присягу принес губернатор Камчатки Владимир Солодов. За 15 минут, пока длилась церемония, произошло три землетрясения магнитудой от 4,2 до 5,3, однако собравшихся гостей это не смутило. Поздравить господина Солодова с переизбранием приехала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, а также сенаторы от региона Борис Невзоров и Валерий Пономарев.

Сам губернатор перечислил пять принципов, на которых он собирается строить свой второй срок: повышение качества жизни, создание устойчивой экономики, развитие инфраструктуры, сохранение природы и расширение открытости власти. Как того требует закон, сразу после инаугурации Владимир Солодов распустил кабмин. «Думаю, что в течение месяца мы сформируем новое правительство»,— сказал он “Ъ”, добавив, что сохранит на посту сенатора Бориса Невзорова.

Следом вторую в своей карьере губернаторскую присягу принес глава Иркутской области Игорь Кобзев. Начало инаугурации несколько раз переносилось в ожидании полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, однако федеральный чиновник так и не смог прибыть «в связи с погодными условиями» и необходимостью присутствовать на совещании с главой государства.

В итоге церемония получилась в какой-то степени камерной.

Например, председатель общественной палаты региона Владимир Шпрах сообщил, что организация заказала у Никаса Сафронова картину «Общественники у Кобзева» по мотивам известного произведения Владимира Серова «Ходоки у Ленина». «Удачи вам, наш дорогой Иваныч!» — поддержал общий настрой председатель Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Вадим Семенов. Как и предполагал “Ъ”, господин Кобзев продлил полномочия действующего сенатора Андрея Чернышева.

Главу Татарстана Рустама Минниханова, для которого очередной губернаторский срок стал уже четвертым в карьере, приехали поздравить вице-премьер Марат Хуснуллин, а также полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Первый отметил вклад господина Минниханова в укрепление отношений с исламскими странами и заявил, что Татарстан является местом притяжения инвесторов. Второй похвалил его за системную поддержку участников спецоперации (СВО) и их семей.

В отличие от коллег по губернаторскому корпусу, глава Татарстана принял решение сменить представителя в Совете федерации. Вместо заместителя председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Александра Терентьева он делегировал в верхнюю палату своего помощника и бывшего мэра Альметьевска Тимура Нагуманова. Господин Терентьев, в свою очередь, получил пост помощника Рустама Минниханова.

В европейской части России в пятницу в полномочия вступили губернаторы Брянской, Калужской и Ростовской областей Александр Богомаз, Владислав Шапша и Юрий Слюсарь. Для первого это уже третья инаугурация. Поздравить господина Богомаза с переизбранием приехали полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, депутат Госдумы Николай Валуев, а также действующий сенатор Вадим Деньгин. Интересно, что брянский губернатор пока не определился со своим представителем в Совете федерации (по закону он должен сделать это не позднее дня, следующего за инаугурацией). Напомним, что в число кандидатов на этот пост входит не только господин Деньгин, но и участник СВО, выпускник «Времени героев» Евгений Вылцан.

Владислава Шапшу, вступившего в полномочия во второй раз, также успел поздравить Игорь Щеголев. Полпред обратил внимание на успехи региона в перезапуске предприятий автомобилестроения и рост показателей сельского хозяйства, а губернатор в ответ пообещал, что в основе всех его решений будет лежать «внимание к нуждам и потребностям людей».

Наконец, впервые избравшегося на пост руководителя региона Юрия Слюсаря поздравил полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, который обратил внимание на близость региона к зоне СВО и возникающую в связи с этим ответственность. Новоиспеченный губернатор, в свою очередь, заявил, что безопасность граждан и защита жизненно важных объектов будет для него первостепенной задачей.

Ни господин Шапша, ни господин Слюсарь со своими представителями в верхней палате на момент подготовки материала не определились, однако “Ъ” ранее сообщал, что оба планируют оставить в должности прежних сенаторов Анатолия Артамонова и Андрея Яцкина.

Напомним, ранее на этой неделе в полномочия уже вступили губернаторы Пермского края, Свердловской и Оренбургской областей Дмитрий Махонин, Денис Паслер и Евгений Солнцев. Господин Махонин сменил действующего сенатора Андрея Климова на первого вице-спикера краевого заксобрания Вячеслава Григорьева. Господа Паслер и Солнцев продлили полномочия сенаторов Виктора Шептия и Елены Афанасьевой.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”