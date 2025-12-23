Депутаты померились дедами

В Госдуме 23 декабря официально закрылась осенняя сессия. На последнем заседании лидеры фракций оценили уходящий год, поделились планами на следующий и даже обменялись личными воспоминаниями о Деде Морозе. А спикер Вячеслав Володин подвел итоги работы Думы в целом и отдельно похвалил представителей разных партий за консолидацию.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и заместитель председателя Думы Петр Толстой на закрытии осенней сессии

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первым среди лидеров фракций традиционно выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он начал с позитивных оценок недавней прямой линии президента, поговорил об экономической ситуации, посоветовав использовать «опыт народных предприятий», посетовал на невнимание думского большинства к фундаментальным инициативам коммунистов — проектам Избирательного и Трудового кодексов, а затем перешел к новогодним поздравлениям. «Я в своей жизни дважды исполнял роль Деда Мороза в школе, это была лучшая роль в моей жизни,— признался лидер Компартии.— Всех награждал, всех поздравлял и ни за что не отвечал. Вы понимаете, шикарная должность».

Вячеслав Володин с такой оценкой не согласился. «Могу вам сказать: у меня тоже в один год выпало такое счастье в школе, когда учился в старших классах,— поделился спикер.— Но Дед Мороз ведь тоже должен был на себя взять определенную ответственность. Он радость нес, подарки приносил, он не мог быть беззаботным. Если Дед Мороз пришел бы без подарков, то это не Дед Мороз. Вот мы должны всегда с вами понимать это и чувствовать ответственность». В связи с этим господин Володин даже провел параллель с депутатами, которые «если приезжают в свои избирательные округа — они должны решать проблемы».

Затем спикер обратился к следующему в очереди на выступление председателю ЛДПР Леониду Слуцкому: «Вы были Дедом Морозом, Леонид Эдуардович?» Тот с готовностью сообщил, что в этой роли «приходится выступать и сегодня», потому что «все от нас ждут новогодней сказки», но сказка сталкивается с жестокой экономической реальностью.

«Что у простого гражданина? Получил зарплату, оплатил квартиру, кредиты, заполнил холодильник и отправился за подарками любимым людям. А остался ли он, как говорится, в достатке, осталось ли что-то на подарки?» — задался вопросом лидер ЛДПР. И сам же ответил, что россияне «перешли к бережливому поведению», откладывают важные покупки, «пессимизм в обществе растет», а «у семей урезался праздничный стол». Поэтому партия будет настаивать на снижении ставок по потребительским кредитам, пообещал глава либерал-демократов.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов тоже заговорил об уровне жизни граждан и росте цен, напомнив, что его партия выступает за возвращение прежнего пенсионного возраста. А завершил он речь стихами своего сочинения, посвященными смене символов года: «Кто напакостил немало — в год Змеи отведал жало. Кто остался недобитым — пусть знакомится с копытом».

Руководитель «Новых людей» Алексей Нечаев тоже прошелся по привычной для партии повестке, заявив, что «Россия строит умную экономику, которая опирается на инициативных и предприимчивых людей», а «нефть и газ все сложнее продавать», поэтому их роль в российском ВВП со временем будет снижаться. Он также призвал воспитывать в людях инициативность не путем запретов, а создавая условия для развития: «Там, где есть избыточный контроль, нужно доверие и понятные правила. Для этого нужно принципиально изменить работу».

Наконец, лидер думских единороссов Владимир Васильев с удовлетворением констатировал, что в последние годы выросла ответственность депутатов, а времена, когда целые фракции в знак протеста выходили из зала, остались в прошлом. Но все же не удержался от того, чтобы оспорить тезисы Геннадия Зюганова о плановой экономике, которая во времена СССР «не уберегла нас».

Итоги работы Думы за 2025 год подвел Вячеслав Володин.

Всего было принято 588 федеральных законов, причем 71% из них — прямого действия (то есть не требующие принятия подзаконных актов).

Главными темами законотворчества стали государственное строительство (162 закона), развитие экономики (118), налоговая и финансовая политика (91), социальная сфера (82), оборона и безопасность (55).

Поддержке участников СВО и членов их семей были посвящены 30 законов, а всего с 2022 года на эту тему было принято 154 закона.

«При поддержке всех фракций принято 70,2% всех законов»,— особо подчеркнул спикер, назвав это «уровнем нашей с вами консолидации».

Отдельно господин Володин похвалил бюджетный комитет за эффективное взаимодействие с Минфином при принятии проекта бюджета-2026. А в целом отметил «конструктивную работу» депутатов с правительством и рост политической культуры Думы: «Меньше зрелищ, больше дела». В конце же выступления спикер по традиции напомнил, что «у политиков отпусков не бывает» и со следующего дня депутаты должны отправиться работать в свои избирательные округа.

Ксения Веретенникова