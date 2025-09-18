Горожане больше не рассержены
«Единая Россия» вернула под контроль все «бунтующие» горсоветы
По итогам прошедшего 12–14 сентября голосования «Единая Россия» (ЕР) получила большинство во всех 25 городских советах региональных столиц, где проходили выборы. По подсчетам “Ъ”, всего партия власти завоевала 82 дополнительных мандата и добавила в свою копилку новый «монопарламент» — гордуму Магадана. И хотя кое-где единороссов все-таки стало чуть меньше, ЕР удалось главное: вернуть под полный контроль депутатские собрания Томска, Новосибирска и Тамбова, где по итогам кампании пятилетней давности бал правила оппозиция.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Согласно подсчетам “Ъ”, общее число мандатов ЕР в новых созывах горсоветов увеличилось на 12,5% (см. график). В 18 случаях количество единороссов выросло, в шести — сократилось (Владимир, Махачкала, Краснодар, Липецк, Ульяновск, Ростов-на-Дону) и только в гордуме Воронежа осталось таким же. Добавим, что по сравнению с 2020 годом в парламентах Астрахани и Нижнего Новгорода изменилось общее число депутатов, а в Ставрополе выборы прошли досрочно и для сравнения там брались результаты 2021 года (число мандатов тоже возросло).
Горсовет Магадана пополнил список «монопарламентов»: теперь там будут заседать исключительно единороссы (21 депутат). Благодаря постепенному переходу на чисто мажоритарную систему таких собраний становится все больше (см. “Ъ” от 7 ноября 2024 года). В прошлом году к ним прибавился депутатский совет Нарьян-Мара, столицы Ненецкого автономного округа. Хотя есть и обратные примеры: если пять лет назад в гордуму Владимира избрались только единороссы, то в этом году там появились представители ЛДПР, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей» (НЛ).
Главным проигравшим снова оказалась КПРФ, которая недосчиталась 30,7% мандатов (год назад коммунисты сократили присутствие в горсоветах региональных столиц сразу в 3,5 раза; см. “Ъ” от 11 сентября 2024 года). Сильнее всего ее фракция «ужалась» в Краснодаре — с шести человек до одного. Члены КПРФ вновь не сумели попасть в парламенты Владимира и Липецка, а также вылетели из гордумы Магадана и горсовета Сыктывкара, где ранее заседали сразу четыре коммуниста.
Либерал-демократы свой результат улучшили, причем сразу на 25%. Они не переизбрались в горсоветы Новосибирска и Магадана и вновь не сумели пройти в парламент Костромы, зато представители ЛДПР появились во Владимире, Махачкале, Ульяновске и Липецке. СРЗП осталась почти при своем (минус 7%). Эсеры не переизбрались в депутатские собрания Иваново, Ростова-на-Дону, Смоленска и Магадана, а также снова не сумели попасть в парламенты Костромы и Новосибирска. Но в Орле и Махачкале их фракции выросли почти вдвое, до восьми и пяти человек соответственно (было пять и три).
Для НЛ, которые пять лет назад впервые участвовали в выборах, результаты голосования-2025 оказались более чем удачными: партия впервые прошла в горсоветы Владимира, Ставрополя, Иваново, Краснодара, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Астрахани, Смоленска, Новосибирска, Воронежа, Липецка, Тамбова, Казани, Ижевска и Чебоксар. Единственным же парламентом, откуда ее представители вылетели, стало депутатское собрание Махачкалы.
Если говорить об отдельных городах, то сильнее всего ситуация изменилась в Томске, Новосибирске и Тамбове, где по итогам выборов-2020 единороссы не сумели получить большинства. В Томске, напомним, депутатами стали сразу несколько сторонников оппозиционера Алексея Навального, а кроме того, была сформирована фракция «Яблока» из трех человек. Но к концу созыва от внесистемной оппозиции почти ничего не осталось (большинство ее представителей покинули страну и были лишены мандатов), а по итогам выборов-2025 единороссы получили 31 из 37 мандатов (вместо прежних 11). Оставшиеся поделили представители думской оппозиции.
Похожая ситуация сложилась в Новосибирске: пять лет назад ЕР получила там всего 22 из 50 мандатов, а в парламенте оказались восемь коммунистов, четыре либерал-демократа и сразу 14 самовыдвиженцев (среди которых были и сторонники внесистемной оппозиции). Впрочем, по ходу созыва все «внесистемщики» были лишены мандатов, а фракция ЛДПР самораспустилась (ее бывшие члены вошли в ЕР). В итоге в новом горсовете Новосибирска будут заседать 40 единороссов, шесть коммунистов, три представителя НЛ и один — «Родины».
Наконец, особая ситуация в 2020 году сложилась в Тамбове, где ЕР разгромно проиграла «родинцам» под предводительством бывшего мэра Максима Косенкова. Однако сразу после этого экс-градоначальнику предложили вернуться в кресло главы города, а накануне очередных выборов он и вовсе вступил в ЕР (см. “Ъ” от 9 апреля). В результате партия власти получила 27 из 35 мандатов (против шести в 2020 году).
Политолог Константин Калачев констатирует, что на результатах муниципальных кампаний этого года сказались системные факторы: «Консолидация элиты региональной властью, апатия бывших "сердитых горожан", размывание критически настроенных избирателей, которые разбрелись по разным партиям парламентской оппозиции, а также эффект "новой нормальности". Оппозиционные партии борются друг с другом, при этом с "Единой Россией" не борется никто».