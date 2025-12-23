Лучшее, как обычно, впереди

Минувший год получился для России «политически успешным», и следующий ему в этом не уступит. Такой обнадеживающий прогноз дали эксперты на основе результатов социологического опроса ВЦИОМа. Респонденты назвали 2025-й временем консолидации вокруг политики президента, а от наступающего года они ждут достижения целей спецоперации (СВО) и продолжения внешнеполитических успехов.

«Политически успешным» минувший год сочли 66% опрошенных россиян, следует из данных, представленных на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) директором департамента политических исследований ВЦИОМа Михаилом Мамоновым. По его словам, в основе положительных оценок — общее «ощущение стабильности политической ситуации», «поддержка большинством вектора движения страны» и одобрение политики президента.

22% респондентов назвали «героем года» главу государства. Еще 7% упомянули бойцов СВО, по 4% — премьера Михаила Мишустина и главу МИДа Сергея Лаврова, 3% — министра обороны Андрея Белоусова. Наконец, 2% россиян называли героями года членов семьи, друзей и близких знакомых.

Показатель одобрения внешней политики Кремля сохраняется на отметке 74%, продолжил господин Мамонов. Фокус общественного внимания в целом сосредоточен на обстановке в зоне СВО и международных событиях, добавил он. Да и самыми резонансными событиями 2025-го оказались темы, связанные с переговорным процессом по Украине.

Наступающий год для российской политики, полагают 70% респондентов, будет скорее успешным. Его определяющими событиями, по мнению россиян, станут достижение целей СВО и внешнеполитические успехи на других треках, а также, хоть и в меньшей степени, отмена санкций и развитие экономики (сдерживание инфляции и укрепление курса рубля). В целом среди граждан доминируют два варианта «образа будущего», резюмировал социолог: «великая страна, способная защищать свои интересы» и «комфортная страна, где человеку хочется жить».

С проектированием будущего связано и «политическое открытие года», по оценке экспертов ЭИСИ,— «социальная архитектура», сообщила заместитель гендиректора института Екатерина Соколова. Политическое «закрытие года» — USAID (Агентство по международному развитию США), фактическая ликвидация которого, по ее словам, знаменует «конец концепции американской "мягкой силы", кризис повестки демократизации и либеральной культуры».

«Событием года» эксперты считают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, а «внешнеполитическим прорывом» — российско-американский саммит на Аляске. А победу в категории «провал года» заслужила «коалиция желающих» (Великобритания, Франция и ряд других европейских стран, которые обязались усилить поддержку Украины), полагают в ЭИСИ.

Партийное «обновление года», считают эксперты, продемонстрировала ЛДПР, которая «встала с колен» и «выбралась из траура» после смерти Владимира Жириновского. Под таким же углом они рассматривают ротации в руководстве «Справедливой России», главой центрального аппарата которой стала Анастасия Павлюченкова, и назначение новым лидером Партии пенсионеров Эрика Праздникова.

Главной эмоцией уходящего года оказалось доверие, завершил обсуждение замдиректора консалтинговой группы «Полилог» Никита Сетов. По его словам, в 2025-м экспертное сообщество наконец обрело «формулу» этой эмоции, которая включает в себя «честность, возможности и мотивацию власти в ее повседневной работе»: «И ключевое правило простое — чем короче дистанция между властью и обществом, тем выше будет доверие».

