Главные новости за 24 декабря: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Тамбов

«ИП К.И.Т.» скорректировал проект комплексного развития территории в 6,28 га в Воронеже, сократив количество строящихся домов с десяти до пяти. По словам коммерческого директора компании Сергея Рожкова, общая жилая площадь (91 тыс. кв. м) и объем инвестиций в 10 млрд руб. останутся прежними, но изменится этажность — теперь она составит от 10 до 18 этажей. Снос старых домов и начало работ намечены на 2026 год. Мнения экспертов разделились — одни считают, что районе необходимо развивать, другие — что коммуникации и пропускная способность дорог не сможет выдержать значительного увеличения жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Полный запрет на использование пиротехники вводится в Воронежской области на период новогодних праздников — с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года. Как сообщила пресс-служба правительства региона, действие ограничения не распространяется только на изделия первого класса опасности, такие как бенгальские огни и хлопушки. За его нарушение предусмотрен административный штраф до 300 тыс. руб.

Количество финансовых претензий к крупнейшему в стране научно-исследовательскому институту горного дела «Виогем» в Белгородской области выросло более чем на 212 млн руб. после обращений шести новых кредиторов, включая АО «ТБанк» (184,6 млн руб.) и УФНС (20 млн руб.). Гендиректор института Сергей Серый сообщил, что для сохранения научного потенциала создается отдельная структура в сотрудничестве с БелГУ, куда перейдут сотрудники. Наблюдение в отношении НИИ было введено по иску ВТБ, требования которого на сумму 2,73 млрд руб. уже включены в реестр.

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в многоквартирных домах Курской области с 1 января 2026 года вырастет на 15% и составит 15 руб. за квадратный метр. Соответствующее постановление, устанавливающее единый тариф для зданий с лифтами и без них, было утверждено правительством региона и опубликовано на официальном портале.

Сумма задолженности, взысканная арбитражным судом Липецкой области с агрохолдинга «Овощи Черноземья» в пользу ПАО «Липецкая энергосбытовая компания», составила 478,5 млн руб. В эту сумму вошли основной долг за электроэнергию в размере 387,6 млн руб. и пеня в 88,2 млн руб., начисленная за период с апреля по сентябрь 2025 года. Всего с марта 2023 года энергосбытовая компания подала к холдингу иски на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. в связи с систематической просрочкой платежей.

Бюджет Тамбова на 2026 год, принятый городской думой в двух чтениях, сформирован с профицитом в 200 млн руб. Объем запланированных доходов составит 10,9 млрд руб., а расходов — 10,7 млрд руб. В ходе первого чтения законопроект поддержали 35 депутатов, один воздержался, а на втором чтении документ был одобрен единогласно.

Ульяна Ларионова