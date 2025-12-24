С 1 января плата за капремонт вырастет на 15% в Курской области

Правительство Курской области утвердило минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД) в 2026 году. Он составит 15 руб. за квадратный метр. В этом году величина взноса составляет 13,04 руб., то есть с 1 января она вырастет на 15%. Постановление опубликовали на портале органов власти региона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В области по-прежнему будет действовать единый размер минимальной платы за капремонт в домах с лифтами и без. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в макрорегионе уже замечен дифференцированный подход к подсчету величины взносов. В частности, в Воронежской области планируют установить их на уровне 15,67 руб. за «квадрат» для МКД без лифтового оборудования и 16,17 руб. — для домов с лифтами. А в Тамбовской области, где до 2030 года планируют обновить почти 400 подъемников, величина взноса составит 17,12 руб. в высотках с лифтами и 13,55 руб. — в остальных.

Денис Данилов