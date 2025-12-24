В Воронежской области ввели запрет на новогоднюю пиротехнику

На всей территории региона с 30 декабря 2025 года по 12 января 2026 года запрещено использование пиротехнических изделий. Исключение сделано только для пиротехники первого класса опасности, такой как хлопушки и бенгальские огни. Об этом сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Воронежской области с 00:00 30 декабря 2025 года по 00:00 12 января 2026 года на всей территории региона введен запрет на применение организациями и гражданами пиротехнических изделий. Решение принято на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба области под председательством врио губернатора Сергея Трухачева и начальника УФСБ по региону Сергея Лешина. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по региональному закону об административных правонарушениях. Штраф может составить до 300 тыс. руб.

С 15 декабря временный запрет на продажу пиротехнических изделий действует в Орловской области. Местные власти уточняли, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности при проведении праздничных новогодних мероприятий. В период празднования Нового года в конце 2024-го и начале 2025-го ограничения действовали в Тамбовской, Воронежской, Курской и Орловской областях.

Ульяна Ларионова