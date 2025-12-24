Бюджет Тамбова на 2026 год принят с профицитом 200 млн рублей

Депутаты Тамбовской городской думы в двух чтениях приняли законопроект о бюджете областного центра на 2026 год. Казна запланирована с профицитом 200 млн руб. при доходах 10,9 млрд руб. и расходах 10,7 млрд руб.

В первом чтении законопроект поддержали 35 депутатов, еще один воздержался. Во втором его одобрили единогласно.

«Важно отметить, что эти цифры не являются окончательными — в течение года главный финансовый документ, как всегда, может быть скорректирован как по доходам, так и по расходам»,— прокомментировал решение мэр Тамбова Максим Косенков.

В середине декабря бюджет Тамбовской области на 2026 год приняли с дефицитом 5,5 млрд руб. Доходы казны предусмотрены в объеме 79,8 млрд руб., расходы — 85,3 млрд руб.

