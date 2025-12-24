Кредиторы требуют с крупнейшего в РФ белгородского НИИ еще более 200 млн рублей

В Арбитражный суд Белгородской области в рамках дела о несостоятельности крупнейшего в России специализированного научного центра в области горного дела — НИИ «Виогем» — заявились шесть кредиторов. Как следует из материалов арбитражного суда, совокупная сумма заявленных претензий выросла более чем на 212 млн руб. после подачи новых заявлений о включении в реестр. Первая процедура банкротства — наблюдение — была введена по иску ВТБ в начале ноября.

16 декабря в суд поступило уведомление о проведении собрания кредиторов. Помимо ВТБ, в их число вошел ряд компаний. Так, 14 ноября АО «ТБанк» подало заявление о включении в реестр требований на 184,6 млн руб. В течение последующих недель были заявлены и иные требования: «Консультант Плюс Белгород» — на 40,2 тыс. руб., «ВГК Угольный терминал» — на 1,09 млн руб., УФНС России по Белгородской области — на 20 млн руб., «Техмаш» — на 4,75 млн руб., профсоюз НИИ «Виогем» — 300 тыс. руб. Совокупно дополнительные требования превышают 210 млн руб.

Гендиректор НИИ «Виогем» Сергей Серый пояснил в беседе с «Ъ-Черноземье», что институт начал работу с Белгородским государственным университетом:

«Уже создана отдельная структура и утверждено штатное расписание. Сотрудники перейдут туда и будут трудоустроены, что позволит сохранить научно-технический потенциал. Мы продолжаем исполнять долговые обязательства и завершать текущие работы, хотя все это происходит в условиях серьезных трудностей. Заработная плата и обязательства перед коллективом выплачиваются. Вся деятельность находится под контролем прокуратуры, трудовой и налоговой инспекций».



ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («Виогем») основано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile.ru, под текущим названием общество зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал — 132,4 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор — Сергей Серый. «Виогем» через цепочку из аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка «Виогема» в 2024 году составила 380 млн руб. (+88% к 2023-му), чистая прибыль — 7,1 млн руб. (+161%). По собственным данным, НИИ — крупнейший в РФ комплексный научно-проектный центр, специализирующийся на решении задач в области горного дела, а также единственный институт в стране, занимающийся проблемами осушения месторождений.

5 ноября арбитраж ввел в отношении ОАО «Виогем» (после приватизации входит в ГК «Канекс») процедуру наблюдения сроком до 25 февраля 2026 года. Одновременно суд включил в третью очередь реестра требований кредиторов требования банка ВТБ в размере 2,73 млрд руб., включая основной долг и проценты по кредитам (банк требовал еще около 126 млн руб. на неустойку). На сегодня это крупнейшая сумма претензий к институту.

Согласно документам суда, «Виогем» выступал поручителем по ряду кредитных соглашений, заключенных банком с компаниями, входящими в контур ГК «Канекс», включая АО «Канекс Технология», ООО «Канекс Шахтострой», ООО «Геликон Инжиниринг», ООО «Снаб Металл Комплект», ООО «Торговый дом „Микрон“», а также предприятия Кыштымского машиностроительного объединения. В материалах дела указывается, что в отношении ряда заемщиков по этим кредитам уже введены процедуры банкротства. В соответствии с условиями кредитных договоров ВТБ получил право требовать досрочного возврата всей суммы задолженности в случае нарушения сроков платежей, что и произошло после образования просроченной задолженности.

Анна Швечикова