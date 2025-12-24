В Краснодаре выставили на торги недвижимость под офисы или медцентр

ДОМ.РФ объявил о проведении 6 февраля 2026 года аукциона по продаже имущественного комплекса в центральной части Краснодара, в Западном внутригородском округе. На торги выставлены земельный участок площадью 0,09 га и три объекта недвижимости общей площадью 1,44 тыс. кв. м, которые могут быть использованы под офисы, медицинский центр или иные коммерческие цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявки на участие принимаются до 2 февраля, начальная цена лота установлена на уровне 65,44 млн руб. Комплекс расположен по адресу ул. Октябрьская, 57. Ранее объект находился в собственности ФГУП «Нацрыбресурс». Улица Октябрьская проходит через центральную часть города; в окружении преобладает жилая и коммерческая застройка, рядом расположен бизнес-центр. Остановка общественного транспорта «Улица Мира» находится примерно в 100 м, до парка имени 30-летия Победы на берегу Кубани — около 1,7 км, до железнодорожного вокзала — порядка 3 км.

ДОМ.РФ продолжает вовлекать в оборот неиспользуемое федеральное имущество в Краснодарском крае. Так, в ноябре за право заключения договора комплексного развития территории под строительство общественно-делового объекта в Сочи было предложено 14,69 млн руб., в августе имущественный комплекс на участке 3,89 га на северо-западной окраине Краснодара был продан за 72,16 млн руб., а в марте в центре Кореновска комплекс на участке 0,44 га реализован за 26,33 млн руб.

Вячеслав Рыжков