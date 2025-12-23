ФК «Ростов» опроверг сообщения о миллиардных долгах

Футбольный клуб «Ростов» прокомментировал данные о снятии с розыгрыша Российской Премьер-лиги из-за долгов. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба правительства Ростовской области.

Так, информация, опубликованная в средствах массовой информации и Telegram-каналах о снятии «Ростова» с чемпионата, не соответствует действительности. Кроме того, размеры долгов, о которых указано в публикациях, также не соответствуют действительности. Ранее некоторые паблики отмечали, что долг клуба может достигать до 5 млрд руб., в том числе по зарплатам.

В команде также отметили, что «распродажи» игроков не планируется. Зимние сборы команды уже запланированы и пройдут в штатном режиме, говорится в сообщении.

Константин Соловьев