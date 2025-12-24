Песков о том, что привез Дмитриев из Майами и как Путин поговорил с Алиевым
Песков рассказал о дальнейшей работе РФ и США по мирному урегулированию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал комментировать опубликованный в украинских СМИ мирный план Киева из 20 пунктов. Не ответил он и на вопрос, затрагивалась ли в разговоре Владимира Путина и главы МИД Сирии судьба российских баз. Пресс-секретарь рассказал о дальнейших переговорах с США по урегулированию на Украине, отношении Кремля к стремлению Польши в G20 и разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Переговоры Дмитриева в США
- Все главные параметры позиции России по урегулированию на Украине хорошо известны США.
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил во всех нюансах Путину о своей поездке в Майами.
- Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.
- В Кремле считают нецелесообразным сообщать в прессу, какие документы Дмитриев привез из Майами.
- Россия и США продолжат контакты по имеющимся каналам в самое ближайшее время.
Стремление Польши в G20
- Есть определенные параметры для участия в G20, соответствует ли экономика Польши этим нормам. Для Восточной Европы это крупная страна.
- Надеемся, что в Польше помнят, что G20 это экономическое объединение. Поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать.
Диалог с Францией
- Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога, когда это произойдет.
Деятельность Путина
- Состоявшийся разговор Путина и Алиева был очень теплым и нужным. Путин поздравил Алиева с днем рождения и Новым годом.
- Путин лично примет участие в пленарном заседании Совета федерации.
- Путин в Кремле вручит госнаграды в среду.
- Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения, Кремль присоединяется к поздравлениям.