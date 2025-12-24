Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о том, что привез Дмитриев из Майами и как Путин поговорил с Алиевым

Песков рассказал о дальнейшей работе РФ и США по мирному урегулированию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал комментировать опубликованный в украинских СМИ мирный план Киева из 20 пунктов. Не ответил он и на вопрос, затрагивалась ли в разговоре Владимира Путина и главы МИД Сирии судьба российских баз. Пресс-секретарь рассказал о дальнейших переговорах с США по урегулированию на Украине, отношении Кремля к стремлению Польши в G20 и разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры Дмитриева в США

  • Все главные параметры позиции России по урегулированию на Украине хорошо известны США.
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил во всех нюансах Путину о своей поездке в Майами.
  • Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.
  • В Кремле считают нецелесообразным сообщать в прессу, какие документы Дмитриев привез из Майами.
  • Россия и США продолжат контакты по имеющимся каналам в самое ближайшее время.

Стремление Польши в G20

  • Есть определенные параметры для участия в G20, соответствует ли экономика Польши этим нормам. Для Восточной Европы это крупная страна.
  • Надеемся, что в Польше помнят, что G20 это экономическое объединение. Поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать.

Диалог с Францией

  • Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога, когда это произойдет.

Деятельность Путина

  • Состоявшийся разговор Путина и Алиева был очень теплым и нужным. Путин поздравил Алиева с днем рождения и Новым годом.
  • Путин лично примет участие в пленарном заседании Совета федерации.
  • Путин в Кремле вручит госнаграды в среду.
  • Путин направил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения, Кремль присоединяется к поздравлениям.

