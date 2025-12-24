Песков о том, что привез Дмитриев из Майами и как Путин поговорил с Алиевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге не стал комментировать опубликованный в украинских СМИ мирный план Киева из 20 пунктов. Не ответил он и на вопрос, затрагивалась ли в разговоре Владимира Путина и главы МИД Сирии судьба российских баз. Пресс-секретарь рассказал о дальнейших переговорах с США по урегулированию на Украине, отношении Кремля к стремлению Польши в G20 и разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и пресс-секретарь президента РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры Дмитриева в США

Все главные параметры позиции России по урегулированию на Украине хорошо известны США.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев уже доложил во всех нюансах Путину о своей поездке в Майами.

Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.

В Кремле считают нецелесообразным сообщать в прессу, какие документы Дмитриев привез из Майами.

Россия и США продолжат контакты по имеющимся каналам в самое ближайшее время.

Стремление Польши в G20

Есть определенные параметры для участия в G20, соответствует ли экономика Польши этим нормам. Для Восточной Европы это крупная страна.

Надеемся, что в Польше помнят, что G20 это экономическое объединение. Поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать.

Диалог с Францией

Кремль проинформирует о сигналах Франции по возобновлению диалога, когда это произойдет.

Деятельность Путина