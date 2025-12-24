Песков назвал теплым телефонный разговор Путина и Алиева

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев в телефонном разговоре поздравили друг друга с наступающим Новым годом и обменялись мнениями по текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, разговор был «очень теплым и нужным».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Глава российского государства поздравил коллегу с днем рождения, который сегодня отмечают в Азербайджане. Очень тепло поздравил, и с наступающим, собственно, Новым годом тоже взаимно друг друга поздравили, ну и обменялись мнениями по текущей ситуации»,— сказал представитель Кремля.

Кремль сообщал, что Владимир Путин и Ильхам Алиев во время разговора подтвердили настрой на укрепление партнерства и условились о дальнейших личных контактах. Беседа носила теплый и дружеский характер, отмечала пресс-служба азербайджанского лидера.

Лусине Баласян