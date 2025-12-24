Песков напомнил Польше, что G20 — экономическое объединение
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что G20 – экономическое объединение и страны, входящие в нее, должны соответствовать определенным параметрам. Так он прокомментировал просьбу Польши стать членом G20.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Надеемся, что в Польше помнят, что G20 — это экономическое объединение с абсолютным приоритетом по обсуждению экономических проблем. Как правило, все-таки поляки всегда склонны все превращать в политику и передергивать смыслы этой политики»,— сказал представитель Кремля журналистам.
«Если речь идет об экономических дискуссиях, то дальше это вопрос соответствия экономики Польши необходимым параметрам. Есть определенные параметры тех стран, которые участвуют в "двадцатке"»,— заметил Дмитрий Песков.
Власти Польши неоднократно просили принять страну в состав G20. Накануне министр финансов страны Анджей Доманьский заявил, что польская экономика в 2025 году превысила $1 трлн и входит в число 20 крупнейших в мире.