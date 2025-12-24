Дмитриев доложил Путину об итогах переговоров с США в Майами

Председатель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с делегацией США в Майами по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

«Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что весьма нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу»,— ответил представитель Кремля на вопрос о том, какие документы привез Кирилл Дмитриев из Майами.

19 и 20 декабря в Майами прошли переговоры США и Украины. 20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с Кириллом Дмитриевым. Стив Уиткофф отметил, что и Москва, и Киев нацелены на завершение боевых действий. Глава РФПИ назвал переговоры конструктивными. При этом ключевые вопросы мирного соглашения — в первую очередь территориальные — пока остаются нерешенными.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украину рассчитали в процентах».

Лусине Баласян