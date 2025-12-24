Песков: позиция России по миру на Украине хорошо известна США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главные параметры позиции России по миру на Украине хорошо известны США. Так он прокомментировал заявление о том, что Вашингтон хочет понять пределы возможных уступок со стороны Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля в ходе пресс-колла уточнил, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев доложил Владимиру Путину об итогах обсуждений мирного плана с делегацией США в Майами. «На основе той информации, которая была получена главой государства, сформулировать свою дальнейшую позицию и продолжить наши контакты (с США.— “Ъ”) в самое ближайшее время по тем имеющимся каналам, которые сейчас работают»,— объяснил Дмитрий Песков.

Накануне постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что ключевой вопрос в переговорном процессе по Украине — определение пределов возможных уступок со стороны России. По его словам, позиция Киева Вашингтону ясна, и теперь «мяч на стороне Москвы».

Лусине Баласян