Стала известна стоимость живой елки на базарах в Краснодаре

На елочных базарах в Краснодаре цена одного метра живой ели в декабре 2025 года начинается от 800 руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации города со ссылкой на сведения от хозяйствующих субъектов.

По информации мэрии, итоговая стоимость хвойного дерева зависит от его породы и высоты. Небольшие ели продают по цене от 1 тыс. до 3 тыс. руб., крупные и пышные экземпляры стоят до 15 тыс. руб. В дорогом сегменте представлены пихты, цена на которые достигает 25 тыс. руб.

В администрации уточняют, что ценообразование на рынках является свободным. Средний чек большинства покупателей варьируется в диапазоне от 2 тыс. до 10 тыс. руб.

Елочные базары открылись в Краснодаре в начале декабря. Точки торговли работают ежедневно с 08:00 до 22:00. На официальных площадках разрешена продажа только натуральных деревьев, среди которых ель, сосна и пихта.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ноябре—декабре медианная цена искусственной ели в Краснодарском крае составила 3926 руб., что на 11% больше, чем год назад. При этом количество покупок увеличилось на 10%.

Нурий Бзасежев