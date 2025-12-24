Более 30 улиц Краснодара временно останутся без света

Сегодня, 24 декабря, более 30 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

В период с 09:00 до 12:00 без электроэнергии останутся жители улиц: Герцена, Рождественская набережная, Автолюбителей, Трудовой славы и Дорожный переулок. С 09:00 до 17:00 свет отключат по улицам: Северная, Лавочкина, Светлая, Магистральная, Тихорецкая, Учительская, Гагарина, Титова, Яблонька, п. Березовый, Ростовское шоссе, 2-й Кадетский переулок, Кадетская, Пригородная, Ейское шоссе, Рудакова, профессора, Гусника, Тургенева, 2-й проезд Стасова, Старокубанская, Офицерская, Шоссе нефтяников, Айвазовского, Стасова, Суворова, Кавказская и Ставропольская.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина