Квартирник Ларисы Долиной

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Певица Лариса Долина

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Самым громким гражданским процессом в 2025 году стало разбирательство, связанное с продажей народной артисткой Ларисой Долиной своей квартиры в Ксеньинском переулке столицы за 112 млн руб. Сделка состоялась еще летом прошлого года. Но позже выяснилось, что не только все вырученные за жилье деньги, но и еще 175 млн руб. собственных накоплений певица отдала мошенникам, которые в течение трех месяцев обрабатывали ее, убеждая, что продажа квартиры является частью операции силовиков по раскрытию банды настоящих аферистов. Впоследствии правоохранителям удалось поймать лишь четверых исполнителей махинации, которых Балашихинский горсуд Подмосковья в ноябре этого года приговорил к срокам от четырех до семи лет.

Тем временем Лариса Долина подала в Хамовнический суд Москвы иск о признании сделки по продаже квартиры недействительной, и тот требование удовлетворил. Затем это решение оставили в силе апелляционная инстанция Мосгорсуда и Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Судебные акты вызвали большой общественный резонанс, поскольку Хамовнический суд не только отклонил встречные требования покупателя квартиры — Полины Лурье — о выселении певицы, но даже не обязал артистку вернуть ей деньги, не применив обычную в таких случаях «двустороннюю реституцию», когда каждая сторона обязана вернуть имущество, полученное по сделке. Накал в обществе достиг такой степени, что госпожа Долина через программу «Пусть говорят» пообещала вернуть покупательнице 112 млн руб. Однако последняя не отозвала жалобу из Верховного суда. В итоге тот отменил решения нижестоящих судов и вынес новое, которым передал право собственности на квартиру в Хамовниках Полине Лурье. А Мосгорсуд удовлетворил требование о выселении Ларисы Долиной из квартиры.